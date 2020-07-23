В Тавде больны все врачи и заканчиваются койки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Мэр Тавды Виктор Лачимов назвал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом катастрофической. Обращение к тавдинцам появилось в его аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

«При той нашей недисциплинированности можно смело сказать, что у нас заболевших не 92 человека [как в официальной статистике], а гораздо-гораздо больше. Это те заболевшие, которые не находятся под контролем наших медиков, нашей санитарной службы, и продолжают заражать окружающих, своих родственников. Те, кто в возрасте, как правило, просто погибают», — заявил глава города.

По его словам, Тавда справлялась силами районной больницы, в которой под больных коронавирусом было выделено 15 коек. Но в последний месяц ситуация резко изменилась. На сегодняшний день диагноз COVID-19 официально подтвержден у 95 горожан, под наблюдением находятся 134 человека, анализы которых еще не готовы. Для сравнения: в городе проживает 32,6 тысячи человек.

В Тавде открыты 40 дополнительных коек в бывшем здании роддома. «Остался один этаж, и я так чувствую, мы еще будем там койки открывать. Но до бесконечности, сами понимаете, это невозможно. Сегодня наша больница не справилась с санитарными нормами, сама вся переболела. Врачи! Мы идем к ним спасать свое здоровье, а они больные все! И больные работают, и заражают других!» — сказал тавдинский градоначальник.

При этом горожане отказываются соблюдать ограничительные меры, предписанные указом губернатора Свердловской области, отметил Лачимов. Он пригрозил провести ряд рейдов по местам массового скопления людей, торговым точкам и общественному транспорту. «Пока суды давали только предупреждения. Я думаю, это время прошло, и пора уже людей особо рьяных наказывать. И мы будем их наказывать! Мы их жалели, но наша жалость вылилась в массовую гибель и инвалидность, потому что средняя тяжесть заболевания дает инвалидность», — подытожил мэр Тавды.