Utair возобновил рейс, который важен для политэлиты ХМАО

Utair будет дважды в неделю летать из Ханты-Мансийска в Сургут Фото: Алексей Андронов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Utair c августа возобновляет регулярный рейс между Сургутом и Ханты-Мансийском. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Полеты будут выполняться два раза в неделю, по средам и воскресеньям. Цена билета от 1925 рублей. Рейс круглогодичный», — прокомментировали в пресс-службе авиакомпании.

Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, сообщил, что рейс вернули в летное расписание в связи с постепенной стабилизацией ситуации с заболеваемостью коронавирусом в ХМАО. «Регион уже вышел на первый этап снятия ограничений и деловая активность возрастает. В основном этим рейсом пользуются представители бизнес- и властных кругов, которые не хотят тратить три-четыре часа на переезд между окружной столицей и Сургутом», — считает инсайдер.

Ранее URA.RU сообщало, что рейс между Сургутом и Ханты-Мансийском был отменен с началом эпидемии COVID-19. И единственным сообщением между двумя городами оставалась федеральная трасса.