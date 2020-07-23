22 июля 2020
21 июля 2020

Utair возобновил рейс, который важен для политэлиты ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Беженцы с Украины. Сургут, самолет, ютейр, utair, ютэйр
Utair будет дважды в неделю летать из Ханты-Мансийска в Сургут Фото: Алексей Андронов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Utair c августа возобновляет регулярный рейс между Сургутом и Ханты-Мансийском. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Полеты будут выполняться два раза в неделю, по средам и воскресеньям. Цена билета от 1925 рублей. Рейс круглогодичный», — прокомментировали в пресс-службе авиакомпании.

Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, сообщил, что рейс вернули в летное расписание в связи с постепенной стабилизацией ситуации с заболеваемостью коронавирусом в ХМАО. «Регион уже вышел на первый этап снятия ограничений и деловая активность возрастает. В основном этим рейсом пользуются представители бизнес- и властных кругов, которые не хотят тратить три-четыре часа на переезд между окружной столицей и Сургутом», — считает инсайдер.

Ранее URA.RU сообщало, что рейс между Сургутом и Ханты-Мансийском был отменен с началом эпидемии COVID-19. И единственным сообщением между двумя городами оставалась федеральная трасса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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