Российский истребитель перехватил самолет США над Черным морем

Российский истребитель Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Черным морем. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.
«Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа», — цитирует «Интерфакс» ведомство. Перехват произошел во время планового патрулирования над Черным морем. Отмечается, что полет продлился более пяти часов. Ролик с записью воздушного патрулирования появился четверг на youtube-канале оборонного ведомства.
Ранее сообщалось, что российские истребители перехватили самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint ВВС США над Черным морем. После приближения российских самолетов разведчик США взял курс на удаление от границы России, нарушений допущено не было.