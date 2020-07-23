Российский истребитель перехватил самолет США над Черным морем

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Перехват произошел во время планового патрулирования над Черным морем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российский истребитель Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Черным морем. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

«Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа», — цитирует «Интерфакс» ведомство. Перехват произошел во время планового патрулирования над Черным морем. Отмечается, что полет продлился более пяти часов. Ролик с записью воздушного патрулирования появился четверг на youtube-канале оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что российские истребители перехватили самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint ВВС США над Черным морем. После приближения российских самолетов разведчик США взял курс на удаление от границы России, нарушений допущено не было.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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