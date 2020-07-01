Российские истребители перехватили самолет США над Черным морем

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Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол. Челябинск , аэродром, ввс россии, истребитель, бомбардировщик, самолет, су-34, авиационный комплекс
Самолет-разведчик не нарушил государственную границу РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российские военные перехватили самолет-разведчик американских военно-воздушных сил. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Для перехвата цели в воздух подняли истребители Су-27 морской авиации Черноморского флота. «Истребители приблизились к воздушной цели и идентифицировали ее как самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint ВВС США», — приводит РИА «Новости» сообщение ведомства. После приближения российских самолетов разведчик США взял курс на удаление от границы России, нарушений допущено не было.

В последние недели активность американской авиации у российских границ заметно возросла, напоминает «Национальная служба новостей». Так, 29 июня неподалеку от границ России, в нейтральных водах Черного моря, также были замечены два американских военных самолета. Тогда на перехват патрулей США отправились российские истребители Су-27. Еще один перехват двух американских военных самолетов, проводящих разведывательную операцию над нейтральными водами Черного моря, произошел 27 июня.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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