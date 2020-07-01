Российские истребители перехватили самолет США над Черным морем

Российские военные перехватили самолет-разведчик американских военно-воздушных сил. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.
Для перехвата цели в воздух подняли истребители Су-27 морской авиации Черноморского флота. «Истребители приблизились к воздушной цели и идентифицировали ее как самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint ВВС США», — приводит РИА «Новости» сообщение ведомства. После приближения российских самолетов разведчик США взял курс на удаление от границы России, нарушений допущено не было.
В последние недели активность американской авиации у российских границ заметно возросла, напоминает «Национальная служба новостей». Так, 29 июня неподалеку от границ России, в нейтральных водах Черного моря, также были замечены два американских военных самолета. Тогда на перехват патрулей США отправились российские истребители Су-27. Еще один перехват двух американских военных самолетов, проводящих разведывательную операцию над нейтральными водами Черного моря, произошел 27 июня.
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