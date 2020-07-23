Медведев раскрыл планы Госдумы и «Единой России»

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев раскрыл планы Госдумы и партии на осень, а также поставил задачу сделать предстоящую предвыборную программу «народной». Он этом политик заявил на заседании высшего совета ЕР.
«Председатель партии указал, что в осеннюю сессию „Единая Россия“ должна будет сосредоточиться на всестороннем законодательном обеспечении поправок в конституцию. <…>. Вступившие в силу изменения — приоритет в дальнейшей работе партии», — приводит пресс-служба партии слова Медведева.
Кроме того, предстоящие выборы, по его словам, станут важным этапом перед думской компанией 2021 года, поэтому предвыборная программа «Единой России» должна стать народной. «Я часто провожу встречи с предпринимателями, гражданскими активистами, молодежью, врачебным сообществом. У многих есть конструктивные предложения, которые необходимо прорабатывать, в том числе совместно с органами исполнительной власти, и включать в программу», — сказал председатель партии.