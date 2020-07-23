23 июля 2020

Медведев раскрыл планы Госдумы и «Единой России»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев настроил «Единую Россию» на выборы и работу по реализации изменений в Конституции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев раскрыл планы Госдумы и партии на осень, а также поставил задачу сделать предстоящую предвыборную программу «народной». Он этом политик заявил на заседании высшего совета ЕР.

«Председатель партии указал, что в осеннюю сессию „Единая Россия“ должна будет сосредоточиться на всестороннем законодательном обеспечении поправок в конституцию. <…>. Вступившие в силу изменения — приоритет в дальнейшей работе партии», — приводит пресс-служба партии слова Медведева.

Кроме того, предстоящие выборы, по его словам, станут важным этапом перед думской компанией 2021 года, поэтому предвыборная программа «Единой России» должна стать народной. «Я часто провожу встречи с предпринимателями, гражданскими активистами, молодежью, врачебным сообществом. У многих есть конструктивные предложения, которые необходимо прорабатывать, в том числе совместно с органами исполнительной власти, и включать в программу», — сказал председатель партии.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...