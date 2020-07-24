В РФ хотят ввести пенсионный налоговый вычет с лимитом 400 тысяч

В Центробанке, как отмечает издание, подтвердили получение письма, добавив, что при обсуждении подобных предложений необходимо оценить потенциальный эффект от их реализации. При этом сама идея не вызвала в регуляторе отрицаний — представители ведомства предложили обосновать и оформить позицию для дальнейшего обсуждения.

«Авторы инициативы предлагают рассмотреть вариант увеличения лимита до 400 тысяч рублей (или, как вариант, до 6% от зарплаты) и выделить его в отдельный налоговый вычет», — пишет газета « Известия» со ссылкой на документ. Такая мера, как отмечается, позволит гражданам ежегодно возвращать до 52 тысяч с добровольных взносов на будущую пенсию.

Авторы письма указывают, что сейчас социальный налоговый вычет предоставляется на сумму до 120 тысяч рублей в год. Эта сумма не индексировалась уже 10 лет и, кроме того, состоит из четырех компонентов (медицинский, образовательный, страхование жизни и пенсионное обеспечение).

Чтобы стимулировать россиян самостоятельно копить на дополнительную пенсию, нужен мощный импульс. Им может стать налоговый вычет с лимитом в 400 тысяч рублей. Такое предложение содержится в совместном письме «Альянса пенсионных фондов» (АНПФ) и Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) в Центробанк.

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