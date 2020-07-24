Выводы частных детективов станут доказательствами в суде

Согласно документу, результаты частного расследования могут быть приобщены к делу, если клиент (адвокат, обвиняемый, потерпевший) заключил с ним официальный договор, а доказательства получены разрешенными УПК способами. Законопроект будет направлен в правительство РФ.

Чтобы доказать свою точку зрения, Выборный привел исследование Генпрокуратуры, в котором говорится, что причиной отказа в использовании материалов частного расследования в 55,8% случаев следователи называли именно отсутствие в УПК РФ соответствующего пункта. В остальных случаях указывалось, что частный детектив не наделен правом представления результатов своей работы в уголовном судопроизводстве.

Парламентарий подготовил законопроект, по которому частная детективная деятельность приравнивается к оперативно-розыскной. По словам Выборного, в российском уголовно-процессуальном законодательстве есть возможность приобщать результаты частных расследований, однако прямого указание на это нет. «Зачастую принятие решения носит субъективный характер. Кроме того, некоторые следователи просто не хотят идти на такой риск — вдруг кто-то подумает, что они лично заинтересованы в приобщении материалов частных детективов», — цитируют « Известия » депутата.

Доказательства, собранные частными детективами, предложили приобщать к официальным расследованиям правоохранительных органов. Эту инициативу предложил депутат Госдумы Анатолий Выборный.

В России предлагают разрешить приобщение к уголовным делам доказательств, собранных частными детективами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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