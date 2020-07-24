Строительство пермского зоопарка было начато в январе 2017 года Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В деле о хищениях при строительстве пермского зоопарка появился новый фигурант. Свердловский районный суд Перми заочно арестовал Артема Юрьева — финдиректора ООО «Стуз», которое являлось субподрядчиком при строительстве зоопарка. Сам он скрылся от следствия и объявлен в международный розыск, сообщили URA.RU в Свердловском райсуде.

«В ходе предварительного следствия установлено, что Юрьев зарегистрирован в Санкт-Петербурге, но там не проживает, от органов предварительного следствия скрылся. В июле 2019 года он покинул пределы РФ и въехал на территорию США. Сейчас он объявлен в международный розыск», — сказала представитель суда Ирина Шаламова.

Юрьеву заочно предъявлено обвинение по статье «мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Суд постановил избрать в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Срок содержания под стражей будет исчислять с даты фактического пересечения им границы РФ.

«Через фирму „Стуз“, зарегистрированную в Краснодарском крае, могли выводиться и обналичиваться деньги», — пишет «Коммерсант-Прикамье».

«URA.RU» рассказывало, что уголовное дело о хищении средств, выделенных на строительство зоопарка, было возбуждено в августе прошлого года. Обвиняемыми по уголовному делу проходят руководитель проекта АО «РЖД Строй» Илья Козырев и экс-начальник УКС Прикамья Дмитрий Левинский. Оба сейчас находятся под стражей.