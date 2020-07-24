США надеются на помощь России в борьбе с Китаем

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкции против Китая. В частности, документ отменил особый статус для Гонконга, передает « Утро.ру ».

Для борьбы с китайской угрозой мировому сообществу необходимо создать «альянс демократий», подчеркнул Помпео. По словам госсекретаря, Китай совершает те же ошибки, что совершал СССР, среди них — несоблюдение права собственности и верховенства закона. Если свободный мир не справится с коммунистическим Китаем, то коммунисты могут усилить влияние на демократические страны, поэтому другие государства должны осознавать угрозу, которую несет китайский режим, заключил Помпео.

«Думаю, что возможность есть. Возможность проистекает из естественных отношений между Китаем и Россией», — цитирует Помпео RT . Так дипломат прокомментировал возможность РФ участвовать в противостоянии КНР.

США могут пригласить РФ в новый альянс по противодействию Китаю. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

США могут обратиться к России за помощью для борьбы с Китаем, считает Майк Помпео Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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