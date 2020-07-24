23 июля 2020

США надеются на помощь России в борьбе с Китаем

© Служба новостей «URA.RU»
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США могут обратиться к России за помощью для борьбы с Китаем, считает Майк Помпео Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

США могут пригласить РФ в новый альянс по противодействию Китаю. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Думаю, что возможность есть. Возможность проистекает из естественных отношений между Китаем и Россией», — цитирует Помпео RT. Так дипломат прокомментировал возможность РФ участвовать в противостоянии КНР.

Для борьбы с китайской угрозой мировому сообществу необходимо создать «альянс демократий», подчеркнул Помпео. По словам госсекретаря, Китай совершает те же ошибки, что совершал СССР, среди них — несоблюдение права собственности и верховенства закона. Если свободный мир не справится с коммунистическим Китаем, то коммунисты могут усилить влияние на демократические страны, поэтому другие государства должны осознавать угрозу, которую несет китайский режим, заключил Помпео.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкции против Китая. В частности, документ отменил особый статус для Гонконга, передает «Утро.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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