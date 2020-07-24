23 июля 2020
22 июля 2020

Губернатор Текслер продлил карантин в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие дорожной развязки по улице Братьев Кашириных. Челябинск, портрет, медицинская маска, текслер алексей
Алексей Текслер продлил карантин для челябинцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 24 июля продлил до 9 августа режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии коронавируса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении в регионе режима повышенной готовности до 9 августа 2020 года.», — заявили URA.RU в пресс- службе Текслера. В регионе продолжает действовать запрет на спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия.

Для граждан старше 65 лет продолжает действовать рекомендация по соблюдению самоизоляции. Сохраняется масочный режим, ношение масок обязательно в общественных местах

По данным на 24 июля в регионе подтверждены 10 891 случай заболевания COVID-19 (+ 134 новых подтверждения ко вчерашнему дню). Скончались, 233 человека. Из них 90 жителей региона непосредственно от коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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