Губернатор Текслер продлил карантин в Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 24 июля продлил до 9 августа режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии коронавируса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.
«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении в регионе режима повышенной готовности до 9 августа 2020 года.», — заявили URA.RU в пресс- службе Текслера. В регионе продолжает действовать запрет на спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия.
Для граждан старше 65 лет продолжает действовать рекомендация по соблюдению самоизоляции. Сохраняется масочный режим, ношение масок обязательно в общественных местах
По данным на 24 июля в регионе подтверждены 10 891 случай заболевания COVID-19 (+ 134 новых подтверждения ко вчерашнему дню). Скончались, 233 человека. Из них 90 жителей региона непосредственно от коронавируса.