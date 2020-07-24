23 июля 2020

Милонов предложил вернуть национальность в паспорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция в НСН. Москва, милонов виталий
Чтобы внести отметку о национальности, не нужно менять паспорт, считает Виталий Милонов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Гражданам России стоит дать возможность указывать национальность в паспортах. С таким предложением к главе Минюста выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Прошу вас рассмотреть идею о возвращении указания национальности гражданина в паспорте», — цитирует его РИА «Новости». Он отметил, что стоит вносить данные о национальности в графу «Особые отметки», не меняя сам паспорт, добавил паспорт.

При этом внесение в паспорт национальности должно быть только на добровольной основе, отметил Милонов. Это, по мнению Милонова, может стать символом победы над националистическими предрассудками и символизировать открытость российского общества.

Ранее Виталий Милонов предлагал запретить празднование Дня святого Валентина в школах. По его мнению, праздник лишен мудрости и формирует у подростков ложные представления о любви, пишет «Дни.ру».

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Политика Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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