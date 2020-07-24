Милонов предложил вернуть национальность в паспорта

Ранее Виталий Милонов предлагал запретить празднование Дня святого Валентина в школах. По его мнению, праздник лишен мудрости и формирует у подростков ложные представления о любви, пишет « Дни.ру ».

При этом внесение в паспорт национальности должно быть только на добровольной основе, отметил Милонов. Это, по мнению Милонова, может стать символом победы над националистическими предрассудками и символизировать открытость российского общества.

«Прошу вас рассмотреть идею о возвращении указания национальности гражданина в паспорте», — цитирует его РИА «Новости». Он отметил, что стоит вносить данные о национальности в графу «Особые отметки», не меняя сам паспорт, добавил паспорт.

Гражданам России стоит дать возможность указывать национальность в паспортах. С таким предложением к главе Минюста выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Чтобы внести отметку о национальности, не нужно менять паспорт, считает Виталий Милонов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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