В техническом центре авиакомпании работает более 600 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

У пяти сотрудников авиационно-технического центра «Уральских авиалиний» выявили коронавирус. Об этом URA.RU сообщили в авиакомпании, комментируя информацию о вспышке заболевания среди сотрудников. Ранее в соцсети «ВКонтакте» сообщили, что в «Уральских авиалиниях» в Екатеринбурге массовое заболевание коронавирусом.

По данным источников сообщества, заболели уже 25% работников центра, а всех сотрудников авиакомпании оперативно тестируют на наличие вируса. В авиакомпании отметили, что за все время коронавирус выявили только у пяти сотрудников центра. «Авиакомпания не подтверждает информацию о вспышке COVID-19 в авиационно-техническом центре в Екатеринбурге. В АТЦ работает более 600 сотрудников и за период с начала пандемии было выявлено всего несколько заболевших», — сообщили URA.RU в «Уральских авиалиниях».

Там отметили, что сотрудники авиакомпании регулярно тестируются на коронавирус, а во всех помещениях ежедневно проводится дезинфекция. Также на всех объектах введен масочный режим, сотрудникам измеряют температуру.

Ранее в Екатеринбурге произошла вспышка коронавируса среди сотрудников сети «Красное & Белое». Тогда вирус выявили у сотрудников склада компании. Это стало одной из самых крупных вспышек инфекции среди частных предприятий Свердловской области.