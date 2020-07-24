После заправки на тобольской АЗС сургутянке пришлось ремонтировать свою машину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На АЗС компании «ТПК-ГАЗ» под Тобольском автомобиль Юлии Алексеевой из Сургута (ХМАО) вместо бензина заправили водой. Об этом она рассказала в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте». По словам сургутянки, ее машина сломалась спустя несколько минут после заправки. Это произошло на 247-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск.

«Загнали машину в автосервис и выяснилось, что в баке вместо 30 литров 95-го бензина находится вода. Провели замену топливных фильтров, провели чистку системы и так далее. После этого заехали на заправку и рассказали о своей ситуации, но там нас никто не стал слушать. При этом, удалось выяснить, что в этот день у них на АЗС была промывка цистерн. В результате, воду не всю убрали и разбавили бензином. Моя машина была первой после промывки. Соответственно, мою машину заправили остатками воды», — пояснила Алексеева в своей публикации.

В комментариях к записи не все пользователи поддержали сургутянку. «В суд надо подавать. Тем более, в автосервисе это подтвердят. Чеки есть и там причина поломки указана», — считает Анна Газова. «Можно было проехать 300 метров и был бы „Лукойл“, а там, за мостом, „Газпром“. Не понимаю: сначала заправятся на неизвестных, сомнительных заправках, а потом ноют», — заявила Татьяна Карпова. «Эта заправка давно всем известна. Тоболяки туда даже не заезжают», — отметил Игорь Купцов.

В «ТПК-ГАЗ» URA.RU пояснили, что Алексеева действительно предъявляла компании претензии по поводу качества топлива. Но владельцы АЗС с ними категорически не согласны. «Она приехала к нам на следующий день после заправки. Мы провели в её присутствии все необходимые проверки которые показали, что топливо соответствует нормам и никакой воды там нет. Она всё это снимала на телефон и могла опубликовать видеозаписи. Но, почему-то, не стала», — пояснил агентству главный инженер «ТПК-ГАЗ» Андрей Дорошенко.