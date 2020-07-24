В регионе ежедневно выявляют более 200 заболевших Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области за сутки зафиксировали 248 новых случаев заражения коронавирусом, всего в регионе выявлено 18 981 заболевших. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией в Свердловской области. За сутки зарегистрировано семь случаев гибели пациентов от коронавируса, за все время в регионе умерли 220 человек.

«Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+118), Алапаевска, Артемовского, Асбеста, Арамильского городского округа, Байкаловского района, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Красноуральска, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Кировграда, Кушвы, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Полевского, Режа, Серова, Шалинского городского округа», — сообщили в региональном оперштабе.

Число новых случаев заболевания COVID в регионе растет уже несколько дней подряд: 21 июля зафиксировано 227 заболевших, 22 июля — 234, 23 — 249. Свердловская область 24 июля вновь заняла второе место среди регионов России по ежедневному приросту числа заболевших. Коэффициент распространения инфекции (Rt) при этом остается в районе 0,8 благодаря низким цифрам на фоне показателей середины июля, когда регистрировались почти рекордные данные (16 июля — 349 заболевших, 17-го числа — 301). При сохранении текущего уровня заболеваемости коэффициент Rt будет оставаться в пределах единицы (это значит, что заболеваемость не растет, но и не падает).

Состояние 157 пациентов с COVID, находящихся в больницах и изоляторах, оценивается как тяжелое, 154 лежат в реанимации, в том числе 70 на искусственной вентиляции легких. У 856 больных — состояние средней степени тяжести, у остальных — удовлетворительное. За минувшие сутки из больниц выписан 451 пациент, а всего уральские медики вылечили от коронавируса 13 816 человек.

URA.RU публикует детальную карту очагов заражения COVID-19 — на ней указано число заболевших в каждом свердловском городе, а в столице региона — с привязкой к адресам заражений (без указания самого адреса, но с отметкой его на карте). Если на одной улице было несколько случаев заражения, они указаны в виде цифры (данные для карты взяты с сайта Роспотребнадзора по Свердловской области).

По данным санитарных врачей (сводка за 23 июля), в Свердловской области больше всего заболевших в Екатеринбурге (11 874), затем в Нижнем Тагиле (1 015), Первоуральске (481), Верхней Пышме (462), Березовском (372) Ревде (251), Каменске-Уральском и Каменском районе (225), Нижнесергинском районе (213), Невьянске (209), Реже (включая район — 196), Полевском (167), Асбесте (153), Красноуфимске (с учетом района — 152), Краснотурьинске (151), Серове (138), Артемовском (135), Белоярском районе (134), Ирбите (включая район — 124), Камышлове (вместе с районом — 119), Кировграде (118), Среднеуральске (116), Арамили (114), Сысерти (112), Туринске (95), Верхотурье (86), Кушве и Алапаевске (82), Горноуральском городском округе (75), Дегтярске (67), Талицком районе (66), Североуральске (62).

61 случай заболевания выявлен в Верхней Салде, 59 — в Сухом Логу, 57 — в Богдановиче, 43 — в Красноуральске, 41 — в Тавде и в Ачите, 40 — в Артинском районе, 36 — в Шале, 35 — в ЗАТО Свободный, 32 — в Верхнем Дуброво и в Нижней Салде, 29 — в Верхнем Тагиле, 28 — в Нижней Туре, по 26 — в Пышминском и Слободо-Туринском районах, 25 -в Бисерти, 24 — в Качканаре, по 22 — вТугулыме, 21 — в Ивделе, 19 — в Карпинске 18 — в Верхней Туре, 17 — в Новой Ляле, 12 — в Староуткинске, 10 — в Байкалово, по девять — в поселках Верхнейвинский, Сосьва и Уральский, 7 — в Волчанске, по шесть — в поселке Малышева и Рефтинском, два — в Гарях, один — в Пелыме.