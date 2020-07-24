23 июля 2020
22 июля 2020

Курганцев предупреждают о перебоях с водой из-за аварии

© Служба новостей «URA.RU»
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На водопроводной сети в центре Кургана снижено давление Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В сетях холодного водоснабжения Кургана снижено давление из-за аварии в центре города. Жители города могут столкнуться с перебоями в подаче воды, сообщили URA.RU в пресс-службе «Водного Союза».

«В связи с проводимыми экстренными аварийными работами на очистных сооружениях водопровода центра города водоснабжение на верхних этажах многоквартирных домов может быть прекращено», — рассказали в ресурсоснабжающей организации. Речь в первую очередь идет о домах, которые расположены по улице Гоголя (на участке от улицы Пушкина, 2, до улицы Красина) и в микрорайоне Шевелевка.

«Водный Союз» уже приступил к устранению аварии. Работы планируют завершить к концу дня. После этого давление в сетях водопровода должно стабилизироваться.

96% канализационных и 75% водопроводных сетей Кургана полностью изношены, ранее сообщало URA.RU. Для полного обновления систем водоснабжения и водоотведения необходимо около 22 млрд рублей. Отрасль не получает необходимых средств из-за отсутствия инвестиционной программы и принятия экономически необоснованного тарифа.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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