Курганцев предупреждают о перебоях с водой из-за аварии

В сетях холодного водоснабжения Кургана снижено давление из-за аварии в центре города. Жители города могут столкнуться с перебоями в подаче воды, сообщили URA.RU в пресс-службе «Водного Союза».
«В связи с проводимыми экстренными аварийными работами на очистных сооружениях водопровода центра города водоснабжение на верхних этажах многоквартирных домов может быть прекращено», — рассказали в ресурсоснабжающей организации. Речь в первую очередь идет о домах, которые расположены по улице Гоголя (на участке от улицы Пушкина, 2, до улицы Красина) и в микрорайоне Шевелевка.
«Водный Союз» уже приступил к устранению аварии. Работы планируют завершить к концу дня. После этого давление в сетях водопровода должно стабилизироваться.
96% канализационных и 75% водопроводных сетей Кургана полностью изношены, ранее сообщало URA.RU. Для полного обновления систем водоснабжения и водоотведения необходимо около 22 млрд рублей. Отрасль не получает необходимых средств из-за отсутствия инвестиционной программы и принятия экономически необоснованного тарифа.