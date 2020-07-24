23 июля 2020

В Челябинской области введен режим ЧС

© Служба новостей «URA.RU»
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Начало уборочной кампании. Сельхозугодья Белоярского района. Екатеринбург, заготовка корма, зерно
По предварительным данным, погибло более 40% урожая Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ввел режим чрезвычайной ситуации в регионе. Причина — засуха. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

«Режим ЧС вводится с 8:00 24 июля на территории Челябинской области, в зону чрезвычайно ситуации входят Агаповский, Аргаяшский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Еткульский, Карталинский, Кизильский, Красноармейский, Кунашакский, Нагайбакский, Октябрьский, Пластовский, Сосновский, Троицкий, Увельский, Уйский, Чебаркульский, Чесменский районы, Копейский городской округ», — говорится в документе.

Под действие режима подпадают большинство сельскохозяйственных районов области. Введение режима ЧС власти объясняют аномальной жарой. Особенно пострадал от погоды юг области. По предварительным данным, погибло более 40% урожая.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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