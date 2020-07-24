В Челябинской области введен режим ЧС

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ввел режим чрезвычайной ситуации в регионе. Причина — засуха. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
«Режим ЧС вводится с 8:00 24 июля на территории Челябинской области, в зону чрезвычайно ситуации входят Агаповский, Аргаяшский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Еткульский, Карталинский, Кизильский, Красноармейский, Кунашакский, Нагайбакский, Октябрьский, Пластовский, Сосновский, Троицкий, Увельский, Уйский, Чебаркульский, Чесменский районы, Копейский городской округ», — говорится в документе.
Под действие режима подпадают большинство сельскохозяйственных районов области. Введение режима ЧС власти объясняют аномальной жарой. Особенно пострадал от погоды юг области. По предварительным данным, погибло более 40% урожая.