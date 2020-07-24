На места в Курганской облдуме претендуют кандидаты-банкроты

Михаил Котюсов обвинил в своем банкротстве бывших руководителей Кургана Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

Кандидаты в Курганскую областную думу Артур Пущин (КПРФ) и Михаил Котюсов («Справедливая Россия») признаны судом банкротами, их имущество выставлено на продажу. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

«Признать обоснованным заявление банка „Курган“ о признании должника — гражданина Пущина Артура Александровича несостоятельным (банкротом)», — говорится в решении суда, принятом в мае 2017 года. Срок реализации имущества Пущина истекает в декабре. Михаил Котюсов признан банкротом в сентябре 2018 года по собственному заявлению.

На граждан, признанных банкротами, накладывается ряд ограничений, у них замораживаются банковские счета. Однако опрошенные URA.RU эксперты не видят препятствий для выдвижения в думу. «Законодательно участвовать в выборах не запрещено», — заявил URA.RU социолог Сергей Ширяев. По его мнению, проблем с избирательным счетом возникнуть не должно, так как на нем находятся не личные деньги кандидата. Председатель облизбиркома Валерий Самокрутов также подтвердил URA.RU, что запрета на участие в выборах для граждан, признанных банкротами, нет.

Пущин, действующий депутат городской думы Кургана, заявил URA.RU, что проблем при регистрации кандидатом в облдуму: «Это не назначение на руководящую должность, это выборы. Какое может быть препятствие?». Котюсов также подчеркнул, что в его выдвижении нет нарушения закона. В своем банкротстве он обвинил бывшее руководство региона и областного центра: «Банкротство бывает всякое. Мэрия мне по 20 млн [рублей] не отдавала и сделала бедным человеком. По госконтрактам задерживали платежи». Котюсов рассказал, что в случае избрания в облдуму у него появится возможность заявить об проблеме долгов по госконтрактам на более высоком уровне.

Выборы в Курганскую облдуму пройдут 13 сентября. За 34 места в региональном парламенте будут бороться представители «Единой России», «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР, «Яблока», «Партии Роста», «Партии пенсионеров» и один самовыдвиженец.