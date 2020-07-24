Месторождение начинают готовить к вводу в эксплуатацию Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Предприятие «РН-Ванкор», входящее в холдинг «Роснефти», обнаружило на границе ЯНАО и Красноярского края новые залежи нефти и газа. Как сообщили в пресс-службе госкомпании, «Роснефть» уже начала готовиться к вводу месторождения в разработку.

«Новое месторождение было открыто в рамках реализации комплексной программы геологоразведочных работ, направленной на увеличение ресурсной базы проекта „Восток Ойл“ — крупнейшего и наиболее перспективного проекта в мировой нефтегазовой отрасли», — сказали в пресс-службе «Роснефти». Обнаруженные залежи, по начальным оценкам геологов, содержат более 20 млн тонн нефти и около 1 млрд кубометров газа.

Открытие нового месторождения с большой долей вероятности сыграет на руку экономике ЯНАО. По оценке собеседника URA.RU, близкого к топливно-энергетическому кластеру региона, для разработки источника могут быть привлечены от 800 до 1000 человек, что означает создание рабочих мест на Ямале. Официально подтвердить это предположение не удалось: в пресс-службу «Роснефти» URA.RU направило запрос, ответ пока не последовал.

В середине июня на месторождении под Ноябрьском в ЯНАО были обнаружены новые залежи нефти. Объект, где нашли ресурсы, несколько лет был законсервирован. Общий объем запасов оценивается в 1 миллион тонн, разработкой источника займется одна из ямальских «дочек» «Газпрома».