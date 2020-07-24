23 июля 2020

Стало известно, кто займет место умершего свердловского министра

© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция свердловского отделения ОНФ. Екатеринбург, дегтярев дмитрий
Дмитрий Дегтярев умер в среду 22 июля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Обязанности министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка вместо умершего от коронавируса министра Дмитрия Дегтярева будет исполнять его заместитель Светлана Островская. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информполитики региона.

В качестве замминистра Островская курировала вопросы регулирования рынка алкогольной продукции; организации общественного питания и услуг; контроля, безопасности и мобилизационной работы; регулирования и развития торговой деятельности. Светалана островская и раньше замещала министра в периоды его отсутствия.

Как писало URA.RU, Дмитрий Дегтярев скончался в ЦГКБ №40 22 июля в возрасте 43 лет. Он болел коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19. Прощание с умерим чиновником состоится 25 июля с 10:00 до 12:00 в доме прощания «Вознесение».

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Политика Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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