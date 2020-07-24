Стало известно, кто займет место умершего свердловского министра

Дмитрий Дегтярев умер в среду 22 июля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Обязанности министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка вместо умершего от коронавируса министра Дмитрия Дегтярева будет исполнять его заместитель Светлана Островская. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информполитики региона.

В качестве замминистра Островская курировала вопросы регулирования рынка алкогольной продукции; организации общественного питания и услуг; контроля, безопасности и мобилизационной работы; регулирования и развития торговой деятельности. Светалана островская и раньше замещала министра в периоды его отсутствия.

Как писало URA.RU, Дмитрий Дегтярев скончался в ЦГКБ №40 22 июля в возрасте 43 лет. Он болел коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19. Прощание с умерим чиновником состоится 25 июля с 10:00 до 12:00 в доме прощания «Вознесение».