Челябинских силовиков просят проверить депутата Константина Толкачева на предмет новых уголовных дел Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Следственный комитет по Челябинской области проверит жалобу о подделке подписей избирателей в поддержку выдвижения на новые выборы депутата заксобрания региона Константина Толкачева. Как говорится в обращении (имеется в распоряжении URA.RU), в действиях парламентария или его активистов усматриваются состав двух уголовных преступлений.

Фото: читатель URA.RU

«Согласно протоколу проверки подписных листов [в поддержку выдвижения Толкачева], в 121 случае сведения об избирателях внесены не самими избирателями и не лицами, осуществляющими сбор подписей. В 42 случаях сведения об избирателях не соответствуют действительности. В одном случае подпись составлена лицом, не обладавшим избирательным правом. В 71 случае не указана дата внесения избирателем своей подписи», — перечисляются нарушения в жалобе на имя и. о. руководителя СУ СКР по региону Степана Шульги.

Автор обращения, попросивший не называть его, считает, что в действиях штаба Толкачева имеются составы преступления по ст. 142 УК РФ (фальсификация избирательных документов) и ст. 137 УК РФ (нарушение неприкасаемости частной жизни).

Пресс-секретарь СУ СКР по региону Владимир Шишков подтвердил URA.RU, что такое заявление поступило. «По нему будет принято решение в рамках действующего законодательства», — заверил силовик.

Толкачев считает, что вины сборщиков подписей нет. «Все подписи собраны без нарушений. Они заверенные нотариально. Понятия не имею, что там может быть не так. Мне выдали неправильно составленный протокол решения рабочей группы [рассматривавшей подписные листы]. Там говорится, что рекомендуется отказать в регистрации списка кандидатов. Как получу протокол решения комиссии, буду обжаловать», — заявил кандидат.

В 2015 году Толкачев избрался в ЗСО от «Единой России». В этом году он хотел выдвинуться от партии по Калининскому округу. Его обвинили в накрутках голосов на праймериз. В Копейском суде начались слушания по уголовному делу депутата, обвиняемого в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Чтобы не бросать тень на партию, он решил пойти на выборы самовыдвиженцем.

Выборы в ЗСО состоятся в Единый день голосования 13 сентября. Жители выберут 60 депутатов. Из них половину по партийным спискам.