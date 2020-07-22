Челябинского депутата, попавшего под суд, убирают из политики

Политическая карьера Константина Толкачева завершается Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Константин Толкачев, ставший фигурантом уголовного дела, не сможет принять участие в выборах в ЗСО. Как сообщил URA.RU источник в заксобрании, в подписях, которые он собрал для своего выдвижения, обнаружили большой процент брака. Толкачев состоял в рядах «Единой России», но после того как стал фигурантом уголовного дела, приостановил членство в партии и выдвинулся самостоятельно.

«Из тех подписей, которые он принес в облизбирком, более 30% признаны недостоверными, — рассказал источник. — Ему уже прислали протокол по проверке подписей. Так что в новый состав ЗСО Толкачев не попадает и его участие в политике осенью завершается». Официальное решение об отказе будет принято позже. В облизбиркоме эту ситуацию не комментируют, телефон Толкачева не отвечает.

В 2015 году Толкачев избрался в ЗСО при поддержке «ЕР». В этом году он решил выдвинуться в заксобрание по Калининскому округу и выиграл праймериз «ЕР». Из-за того, что в последнюю ночь перед окончанием праймериз за него было подано рекордное число голосов, соперники обвинили его в нечестной игре.

К тому времени в Копейском суде начались слушания по уголовному делу депутата, обвиняемого в мошенничестве. Толкачев приостановил членство в «ЕР» и пошел на выборы самовыдвиженцем. Из-за участия Толкачева в выборах Калининский округ попал в число самых проблемных.

Выборы в ЗСО состоятся в Единый день голосования 13 сентября. Жители выберут 60 депутатов. Из них половину по партийным спискам.