Замглавы района ЯНАО заблокировал активиста за неудобные вопросы

Дмитрий Жаромских не стал отвечать ямальскому общественнику Фото: страница Дмитрия Жаромских в Instagram

Первый заместитель главы Надымского района ЯНАО Дмитрий Жаромских резко отреагировал на критику местного общественника Андрея Бабушкина. Активист в соцсетях задал чиновнику несколько вопросов о его зарплате и автопарке, за что был заблокирован. Об этом сообщил сам Бабушкин на странице в соцсети «ВКонтакте».

Общественник решил начать дискуссию с Жаромских, прислав ему в личном сообщении в соцсети «ВКонтакте» ряд каверзных вопросов. «Ваш предшественник, не стесняясь, назначил себе заработную плату свыше 1 200 000 рублей в месяц и получал ее из денег налогоплательщиков довольно продолжительный период. Считаете ли вы такие выплаты обоснованными и какую сумму планируете забирать из денег рядовых надымчан на содержание себя?» — звучал один из них.

Остальные вопросы касались автомобилей, которыми будет пользоваться Жаромских, ремонта дорог в Надымском районе и других острых моментов. В частности, Бабушкин указывал на отсутствие у чиновника опыта работы в районных администрациях — Жаромских занял свой пост меньше месяца назад.

Спустя время активист обнаружил, что замглавы не просто оставил вопросы без ответа, но и забанил его — теперь Бабушкин не имеет доступа к странице Жаромских. «Я к такому уже привык и иллюзий не испытывал. Ну, а раз ответы интересуют не только меня лично, то предлагаю всем отправить личные сообщения приезжему гражданину с моими вопросами или любыми другими, которые интересуют вас лично», — обратился Бабушкин к подписчикам в соцсетях.

Получить комментарий мэрии Надымского района к моменту публикации URA.RU не удалось. В администрацию направлен письменный запрос, ответ на него пока не последовал.

О знаковом назначении бывшего вице-спикера ямальского Заксобрания Дмитрия Жаромских на должность первого зама главы Надымского района стало известно в конце июня. По информации инсайдеров URA.RU, Жаромских — потенциальный преемник действующего мэра Леонида Дяченко. Последний в начале июля ушел в отпуск, чтобы, как полагают источники, дать своему преемнику возможность освоиться.