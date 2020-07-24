В России прогнозируют новое снижение ключевой ставки осенью

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, флаг россии, банк россии, центральный банк россии, триколор
Центробанк мог перестраховаться и «распилить» снижение ставки на два раза Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис в России

Центробанк, вопреки прогнозам экономистов, снизил ключевую ставку до 4,25%, а не до 4%. По мнению финансового аналитика Виталия Калугина, регулятор мог таким образом перестраховаться, чтобы еще раз снизить ставку, но уже осенью.

«Существуют риски разгона инфляции, [Центробанк] решил „распилить“ понижение ставки до конца года. Ожидается в сентябре или октябре снижение еще на 0,25%. Но особой разницы я не вижу — снижение ставки уже не влияет на разгон экономики», — рассказал Калугин в беседе с URA.RU.

Это уже третье снижение ключевой ставки с начала кризиса. В пятницу, 24 июля, Центробанк обновил ее до исторического минимума, напоминает «Национальная служба новостей». Хотя аналитики ожидали снижения до 4%. Экономист считает, что решение регулятора негативно повлияет на россиян, которые имеют депозиты.

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Экономика

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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