В России прогнозируют новое снижение ключевой ставки осенью

Центробанк, вопреки прогнозам экономистов, снизил ключевую ставку до 4,25%, а не до 4%. По мнению финансового аналитика Виталия Калугина, регулятор мог таким образом перестраховаться, чтобы еще раз снизить ставку, но уже осенью.
«Существуют риски разгона инфляции, [Центробанк] решил „распилить“ понижение ставки до конца года. Ожидается в сентябре или октябре снижение еще на 0,25%. Но особой разницы я не вижу — снижение ставки уже не влияет на разгон экономики», — рассказал Калугин в беседе с URA.RU.
Это уже третье снижение ключевой ставки с начала кризиса. В пятницу, 24 июля, Центробанк обновил ее до исторического минимума, напоминает «Национальная служба новостей». Хотя аналитики ожидали снижения до 4%. Экономист считает, что решение регулятора негативно повлияет на россиян, которые имеют депозиты.