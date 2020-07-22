Накауне главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов оценил возможность снижения ключевой ставки ЦБ на заседании совета директоров в пятницу, 24 июля. Регулятор будет выбирать шаг снижения ключевой ставки между 0,25 и 0,5 процентного пункта, то есть до 4—4,25%, пишет RT . В июне Центробанк РФ впервые за пять лет снизил ключевую ставку на один процентный пункт. Теперь она составляет 4,5% годовых. Экономист и политолог Никита Масленников в беседе с Nation News завил о том, что вслед за снижением ключевой ставки, снижаются ставки по кредитам для юридических и физических лиц,

Кроме того, эксперты обещают еще одно снижение на 0,5 п. п. до конца года из-за низкой инфляции. Экономисты предсказывают рост цен примерно на 3,5% в 2021 году и сильного падения ВВП в 2020 году. «Тем не менее мы видим риск завершения периода смягчения на 4%, так как Банк России может начать концентрироваться на инфляционных рисках по мере восстановления экономики», — отмечают в BofA.

«Ставка опустится еще на 0,5 п. п., до 4%», — пишет РБК со ссылкой на Bloomberg. Учитывая резкое замедление экономической активности, одного июльского заявления Набиуллиной достаточно для ожидания снижения на 0,5 п. п., утверждается в обзоре аналитиков Bank of America (BofA).

Центробанк на этой неделе снизит ключевую ставку уже в третий раз подряд с начала кризиса. Такой прогноз сделали аналитики российских и иностранных банков.

Ставка опустится еще на 0,5 п. п., до 4% Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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