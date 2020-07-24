Детские лагеря в регионе могут работать с 15 июня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

У сотрудника детского лагеря «Факел» в Алапаевском районе выявлен коронавирус, сообщил URA.RU депутат думы МО Алапаевское Илья Чиж. По его словам, из-за этого под угрозой заезд первой смены в начале августа.

«Ко мне пришла информация из нескольких источников о том, что у одного из сотрудников муниципального учреждения дополнительного образования детей „Детский оздоровительно-образовательный центр ‚Факел‘“ подтвержден коронавирус», — пояснил депутат в разговоре с агентством. По его словам, заезд детей, который планируется со 2 августа, под угрозой. Чиж добавил, что это не первый случай, когда у сотрудников администрации Алапаевского района выявляют коронавирус (лагерь подведомственен администрации — ред.).

В оперативном штабе по борьбе с инфекцией в Свердловской области информацию о заболевании сотрудника не прокомментировали. Там ответили, что загородный лагерь «Факел» в регионе сейчас не работает. «Он [лагерь] на данный момент не был вовлечен в оздоровительную кампанию», — пояснили в оперштабе.

В областном министерстве образования URA.RU сообщили, что не могут ничего добавить к информации оперштаба. Представитель ведомства также не ответила, будет ли лагерь вовлечен в кампанию в дальнейшем. В управлении образования Алапаевского района сообщили, что первая смена в лагере стартует 3 августа.

В середине июля в детском лагере в Сысерти нашли коронавирус. Заразился сотрудник учреждения, после чего весь отряд был отправлен на карантин. Детские лагеря в регионе открыты с 15 июня, но работают по принципу консерватора, то есть дети и сотрудники не покидают территорию учреждения во время смены.