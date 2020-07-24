Губернатора Пермского края выберут по новым правилам

Выборы в регионе пройдут в течение трех дней Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Выборы губернатора в Пермском крае впервые пройдут в течение трех дней — с 11 по 13 сентября. Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии края. Решение о трехдневном голосовании утвердил 24 июля Центризбирком РФ.

«Согласно данному порядку, голосование на выборах, назначенных на единый день голосования, будет проводиться 3 дня: с 11 по 13 сентября включительно, при этом волеизъявление граждан, осуществленное 11 и 12 сентября, будет считаться досрочным голосованием», — информирует крайизбирком.

Изначально предполагалось, что трехдневный формат голосования применят в нескольких регионах, но затем было принято решение ввести его по всей России.

Помимо выборов губернатора, с 11 по 13 сентября пройдут кампании по выборам депутатов заксобрания Пермского края по одномандатным избирательным округам № 2, 13, 17 и депутатов в органы местного самоуправления.