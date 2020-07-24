Полпред Цуканов вмешался в конфликт власти и бизнеса в ХМАО

Полпред президента в УРФО Николай Цуканов ждет результатов проверки прокуратуры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

Полномочный представитель президента России в УРФО Николай Цуканов дал распоряжение прокуратуре ХМАО разобраться в конфликте предпринимателей и администрации Пыть-Яха из-за аренды земельных участков. Об этом URA.RU сообщили в уральском полпредстве.

«Обращение от предпринимателей Пыть-Яха поступило на имя полпреда. Мы обратились в окружную прокуратуру для проведения проверки. О ее результатах расскажем отдельно», — прокомментировала начальник департамента по вопросам внутренней политике полпредства УРФО Лариса Полякова.

В самом обращении предприниматели жалуются на то, что администрация Пыть-Яха собирается изъять земельные участки у нескольких десятков бизнесменов. В таком случае они рискуют стать банкротами. «В случае изъятия муниципальными властями земельных участков у наших предприятий и в отсутствии поддержки со стороны государства, у нас нет достаточных ресурсов и возможности обслуживать свои долговые обязательства перед штатно трудоустроенными сотрудниками», — указано в обращении.

В пресс-службе мэрии Пыть-Яха URA.RU заявили, что изъятие земли планировалось у тех бизнесменов, где заканчивался срок аренды. Но сейчас ситуация изменилась. «У нас идет разработка нормативного документа. Он предполагает, что действующие договоры аренды будут расторгнут, а вместо них заключены новые договоры на размещение нестационарных торговых объектов на этих же участках на срок до 5 лет. Но потом эти земельные участки все равно вернутся в муниципалитет для выставления их на торги, как того требует законодательство», — прокомментировали в пресс-службе городской администрации

Ранее URA.RU сообщало, что в Пыть-Яхе вышел скандал с выделением земли под строительство складских помещений на месте бывшей базы химреагентов. Жители опасаются, что с началом возведения объекта может произойти экологическое ЧП.