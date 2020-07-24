В России начали испытывать еще одну вакцину от коронавируса

Ранее сообщалось, что вакцина от COVID-19 , созданная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, эффективна и безопасна, объявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, препарат могут зарегистрировать уже в августе 2020 года. Первый замминистра обороны Руслан Цаликов рассказал, что на момент выписки все добровольцы, принявшие участие в испытании препарата, чувствовали себя нормально .

«Центр „Вектор“ Роспотребнадзора получил 24.07 разрешение на проведение клинических испытаний вакцины», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы. Отмечается, что первые добровольцы получат вакцину 27 июля.

Центр «Вектор» получил разрешение на запуск клинических испытаний вакцины от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Отмечается, что первые добровольцы получат вакцину от коронавируса 27 июля Фото: Александр Елизаров © URA.RU

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