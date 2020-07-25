Россиян обяжут отчитываться о COVID после отпуска за границей

Россияне, прибывающие в страну из-за границы, должны будут при регистрации на рейс заполнить специальную форму на портале Госуслуг и разместить там информацию о пройденном тестировании на COVID-19. Об этом сообщили в Росавиации.
«Российские граждане, прибывающие из зарубежных стран, при регистрации на рейс на портале Госуслуг заполняют специальную форму, в течение трех календарных дней загружают в указанную форму результаты тестирования на коронавирус», — передает слова ведомства ТАСС.
Также в Росавиации отметили, что авиакомпании РФ имеют право не допустить на рейс иностранцев без справки об отсутствии COVID. Гражданам нужно будет предоставлять результаты анализа, сделанного не ранее, чем за три календарных дня до прибытия на территорию РФ. В ведомстве добавили, что Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией сразу и на регулярной, и на чартерной основе.
Ранее сообщалось, что в России с 1 августа возобновятся перелеты в другие страны. Откроются международные рейсы из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Как уточнила вице-премьер Татьяна Голикова, будут доступны перелеты в Великобританию, Турцию и Танзанию, передает «Ридус». Спрос на авиабилеты вырос в 70 раз. Сильнее всего — на путешествия в Танзанию. В Ассоциации туроператоров россиянам посоветовали при путешествии оформлять расширенную страховку, чтобы избежать лишних расходов в случае заболевания коронавирусом.