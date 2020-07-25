Россиян обяжут отчитываться о COVID после отпуска за границей

Также в Росавиации отметили, что авиакомпании РФ имеют право не допустить на рейс иностранцев без справки об отсутствии COVID. Гражданам нужно будет предоставлять результаты анализа, сделанного не ранее, чем за три календарных дня до прибытия на территорию РФ. В ведомстве добавили, что Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией сразу и на регулярной, и на чартерной основе.

«Российские граждане, прибывающие из зарубежных стран, при регистрации на рейс на портале Госуслуг заполняют специальную форму, в течение трех календарных дней загружают в указанную форму результаты тестирования на коронавирус», — передает слова ведомства ТАСС.

Россияне, прибывающие в страну из-за границы, должны будут при регистрации на рейс заполнить специальную форму на портале Госуслуг и разместить там информацию о пройденном тестировании на COVID-19. Об этом сообщили в Росавиации.

После поездки россияне должны будут заполнить анкету на портале Госуслуг Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

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