Спрос на авиабилеты вырос в 70 раз после того, как Россия объявила об открытии границ. Об этом рассказал PR-директор поисковика авиабилетов Aviasales Янис Дзенис.
Ранее сообщалось, что в России с 1 августа возобновится международное авиасообщение с Британией, Турцией и Танзанией. Границы откроются для рейсов из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
«В первый час количество запросов на перелет в Турцию по сравнению с данными за прошлую неделю утроилось, поиски авиабилетов в Великобританию выросли в пять раз, спрос на Танзанию „улетел в космос“ — увеличился в 70 раз», — цитирует РИА «Новости» Дзениса. Отмечается, что авиабилеты в Турцию можно купить за 23480 рублей, в Британию — за 22910 рублей, а в Танзанию — за 120 тысяч (с пересадками). По словам Дзениса, несмотря на высокую цену перелета в Танзанию, это направление стало самым популярным у россиян.
Ранее сообщалось, что россияне не смогут отдохнуть в дешевых турецких отелях. В Ассоциации туроператоров рассказали, что в Турции решили возобновить работу только пятизвездочные отели. Первый вице-президент ассоциации Владимир Канторович заявил, что ждать низких цен на авиабилеты после возобновления международного авиасообщения не стоит, передает телеканал 360.