Туроператоры назвали условие для поездок за границу в пандемию

В АТОР подчеркнули, что в любой стране иностранца, заразившегося COVID, поместят в обсерватор. При этом пребывание в нем чаще всего турист должен оплачивать сам. Расширенная страховка в этом случае будет покрывать все расходы.

«Мы бы, безусловно, рекомендовали всем расширенную страховку. Некоторые страховые компании уже подготовили такие пакеты, не дожидаясь даже открытия международного сообщения», — цитирует Ломидзе ТАСС.

Туристам из России необходимо оформлять расширенную страховку при выезде за границу. Она покроет расходы в случае заражения COVID-19. Такой совет дала исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Майя Ломидзе.

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