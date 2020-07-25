Туроператоры назвали условие для поездок за границу в пандемию

Туристам из России необходимо оформлять расширенную страховку при выезде за границу. Она покроет расходы в случае заражения COVID-19. Такой совет дала исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Майя Ломидзе.
«Мы бы, безусловно, рекомендовали всем расширенную страховку. Некоторые страховые компании уже подготовили такие пакеты, не дожидаясь даже открытия международного сообщения», — цитирует Ломидзе ТАСС.
В АТОР подчеркнули, что в любой стране иностранца, заразившегося COVID, поместят в обсерватор. При этом пребывание в нем чаще всего турист должен оплачивать сам. Расширенная страховка в этом случае будет покрывать все расходы.
Ранее сообщалось, что в России с 1 августа возобновятся перелеты в другие страны. Откроются международные рейсы из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Как уточнила вице-премьер Татьяна Голикова, будут доступны перелеты в Великобританию, Турцию и Танзанию, передает «Ридус». Спрос на авиабилеты вырос в 70 раз. Сильнее всего — на путешествия в Танзанию.