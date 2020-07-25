Десятки тысяч челябинцев остались без электричества из-за аварии

В Челябинске произошла серьезная авария на электросетях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Энергетики компании «Россети Урал» заявили об аварии на линии электропередач из-за которого 69 тысяч челябинцев остались без электричества. Эта цифра сопоставима с населением Верхней Пышмы в Свердловской области.

«Сегодня утром в условиях ремонтной схемы было зафиксировано технологическое нарушение в работе линии 110 кВ в Челябинске. Всего порядка 69 тысяч человек осталось без света», — пишут «Россети».

Восстановление подачи электричества началось немедленно, уточняют в компании. Энергетики восстанавливают работу сети с помощью резервных схем. Уже сейчас удалось запитать дома 10,5 тысяч жителей Челябинска, попавшие в зону аварии.

«Россети Урал» обещают, что электроэнергия вернется к горожанам в ближайшее время. О причинах ЧП объявят только после устранения неполадок.