Губернатору Наталье Комаровой рассказали о проекте, который сделает жизнь сургутян комфортнее Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте будет решена проблема нехватки инженерных сетей. В местную администрацию уже поступили документы от инвестора. Об этом рассказал губернатору Наталье Комаровой и. о. главы города Николай Кривцов. По данным источников URA.RU, реализация многомиллиардного проекта позволит также не отключать горячую воду горожанам во время летних ремонтов.

Глава региона в субботу, 25 июля, в Сургуте осматривает строительные площадки. Во время объезда застройщики пожаловались губернатору, что есть проблемы с нехваткой инженерных сетей. «Все эти нюансы зашиты внутрь инвестиционного предложения. Мы сейчас рассматриваем его», — рассказал Наталье Комаровой и. о. главы Сургута Николай Кривцов. Губернатор Югры положительно оценила привлечение инвестиций в стратегическую отрасль и заметила, что развивать территории нужно комплексно.

Речь идет о концессионном соглашении объектов теплоснабжения, в рамках которого и планируется строительство новых сетей. Инвестором выступит ХК «Вектор», которая связана с местной компанией «Сургутские городские электрические сети». В ближайшие 5 лет предприятие планирует инвестировать в инфраструктуру порядка 5 млрд рублей. Одно из ключевых мероприятий — строительство третьей «трубы» от сургутских ГРЭС, которое позволит свести отключение горячей воды летом к одному дню (сейчас отключают на две недели).

Ранее «URA.RU» сообщало об амбициях местных властей: Сургут должен стать самым северным полумиллионным городом в России. Для этого за 10 лет в экономической столице Югры должны построить 3 млн квадратных метров жилья. Однако мощности для подключения новых жилых домов и социальных объектов на исходе, что, по прогнозам местных коммунальщиков, может привести к заморозке строек. Чтобы этого не произошло, требуются реконструкция существующих и возведение новых инженерных сетей. В 2019 году в Сургуте проходила стратегическая сессия, на которой представители общественности, бизнеса и властей пришли к выводу, что самым реальным механизмом для решения этой проблемы является концессия в сфере ЖКХ.

По данным URA.RU, в администрацию также поступили документы по еще одному концессионному соглашению, но уже на объекты уличного освещения. Этот проект рассчитан на 15 лет, объем инвестиций более 600 млн рублей. Инициатор — ООО «БЛ Инжиниринг», которое считают подконтрольным калининградскому предпринимателю Георгию Боосу. В практике Бооса уже есть несколько подобных соглашений в других регионах России. Напомним, администрацию Сургута обязали по решению суда установить освещение на десятках городских улиц и пешеходных переходах, и, как отмечают источники, концессия позволит решить этот вопрос.