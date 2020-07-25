За последние несколько месяцев за публикацию фотографий лидеров третьего рейха на ресурсах «Бессмертного полка» возбуждены восемь уголовных дел Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении двух россиян, разместивших на сайтах «Банка памяти» и «Бессмертного полка» фотографии лидеров третьего рейха. За последние несколько месяцев за аналогичные преступления привлечено уже восемь человек. Политологи в разговоре с URA.RU связали такую активность с деятельностью блогера Алексея Навального.

Уголовные дела по 354 статье «Реабилитация фашизма» возбуждены в отношении Дмитрия Бородаенко из Кемерово и Максима Гусева из Перми. По данным следствия, в начале мая этого года молодые люди разместили на сайте движения «Бессмертный полк онлайн» фотографии Адольфа Гитлера и группенфюрера СС Андрея Шкуро. Следователи выяснили, что подозреваемые являются сторонниками Алексея Навального — на их страницах в социальных сетях найдены подписки и репосты постов блогера.

Месяц назад СК возбудил уголовные дела по аналогичному составу преступления в отношении шести человек. Жители Перми, Казани, Самары и Волгограда также размещали фотографии нацистов на сайтах «Бессмертного полка» и «Банка памяти».

По мнению члена Экспертного института социальных исследований, политолога Анны Федоровой, эти преступления показывают отношение к Великой отечественной войне самого Навального. «Во-первых, тут надо вспомнить, что Навальный никогда не относился к Великой Отечественной войне и к нашей исторической памяти как-то бережно. Мы все помним инцидент, когда он оскорбил ветерана и не высказал по этому поводу никакого раскаяния. В этом смысле он абсолютно точно подает пример своим последователям. Как он сам относится к Великой Отечественной войне, к ветеранам, к „Бессмертному полку“ и ко всем сакральным для нормального человека вещам. Поэтому я не вижу ничего удивительного в том, что среди его сторонников такие настроения. К сожалению, вот такая вот печальная корреляция здесь действительно прослеживается», — рассказала Федорова.

С Федоровой согласен и член экспертного совета «Экспертного института социальных исследований» Олег Матвейчев. По его словам, внесистемная оппозиция в России всегда будет придерживаться противоположных правительству взглядов. «Их оппозиционность выражается в том, что они протестуют против всего во власти — против Путина, еще чего-то. Если Путин решил провести парад Победы, они выступят против парада, Путин против Гитлера? Значит срочно нужно быть за Гитлера. К сожалению, мышление сектантское устроено так, черно-белым образом, что они по-другому не могут. Навальный не просто кует оппозицию действующей власти, как ему кажется, он кует оппозицию, которая противоположна всей нашей истории. Оппозицию, которая готова быть за Гитлера, готова быть за Наполеона и так далее. Просто потому что они живут по принципу „Баба Яга против“», — подчеркнул Матвейчев.

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