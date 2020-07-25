Следователи возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ростовской области из роддома похитили новорожденного. Неизвестная женщина унесла ребенка ночью 25 июля. Вечером младенца нашли в Калмыкии, сейчас его здоровью ничего не угрожает.

«По данным следствия, примерно в 3 часа ночи из палаты родильного отделения МБУЗ ЦРБ Сальского района неустановленным в настоящее время лицом был похищен новорожденный ребенок», — сообщили в региональном отделении Следственного комитета. Как стало известно радио Sputnik, человек, похитивший ребенка из роддома, попал в палату через окно, повредив москитную сетку.

Спустя несколько часов ребенок был найден в Калмыкии. По данным Рен ТВ, подозреваемая вместе с младенцем села в автобус и пыталась уехать в Яшалту. В СК РФ сообщили, что в краже ребенка подозревают 40-летнюю женщину, которая привезла его к себе домой. Подозреваемая задержана, возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».

Позже в разговоре с «Пятым каналом» мать похищенного младенца рассказала, что подозреваемая в преступлении женщина до ночи стучала в окно палаты роддома и просила позвать ее сестру, которая якобы родила в больнице. Мать ребенка решила помочь женщине, но не нашла ее сестру в больнице, а когда вернулась, у окна уже никого не было.

После этого мать новорожденного отвлеклась на свои дела и спустя некоторое время заметила, что женщина, стучавшая в окно, оказалась в палате. Поняв, что женщина собиралась в туалет, похитительница предложила пойти вместе. «Я не видела, пошла она за мной, не пошла. Я дошла до туалета и у меня просто как осенение произошло, что она может что-то сделать с ребенком. И уже я вышла из туалета, и ко мне моя соседка по палате подошла и сказала: „У тебя ребенка украли“», — рассказала пострадавшая. Как сообщают СМИ, мать младенца считает, что ее пытались ввести в транс и загипнотизировать, поскольку на протяжении всего времени она не осознавала опасности произошедшего.

Сейчас младенца вернули родителям. Мальчик хорошо себя чувствует — он был накормленным и выглядел опрятно. Как рассказала мать малыша, ей неизвестны мотивы похитительницы, однако по слухам, недавно у женщины был выкидыш.