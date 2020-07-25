Жириновский раскрыл, что пытался спасти Фургала с прошлого года

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Кандидат в президенты России Владимир Жириновский в Екатеринбурге, портрет, жириновский владимир
Владимир Жириновский отметил, что ЛДПР будет добиваться объективности в расследовании дела Сергея Фургала Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Партия ЛДПР и ее лидер Владимир Жириновский спасают арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала еще с прошлого года. Об этом в Twitter написал сам Жириновский.

«ЛДПР пытается спасти его с октября 2019 года. Я обращался к президенту, к премьеру, ко всем главам силовых ведомств», — написал глава ЛДПР. По мнению Жириновского, все остальные люди, которые сейчас защищают Фургала, делают это только в последние две недели.

Партия планирует и дальше участвовать в судьбе Фургала, добавил Жириновский. По его словам, ЛДПР сделает все, чтобы расследование дела было объективным.

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был арестован 9 июля. Его подозревают в организации убийств в начале 2000-х годов, передает Газета Кемерова. После ареста политика в регионе начались массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. Позднее президент России Владимир Путин назначил врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева. Приехав в Хабаровск, он заявил, что не выйдет к протестующим.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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