Жириновский раскрыл, что пытался спасти Фургала с прошлого года

Владимир Жириновский отметил, что ЛДПР будет добиваться объективности в расследовании дела Сергея Фургала Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Партия ЛДПР и ее лидер Владимир Жириновский спасают арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала еще с прошлого года. Об этом в Twitter написал сам Жириновский.

«ЛДПР пытается спасти его с октября 2019 года. Я обращался к президенту, к премьеру, ко всем главам силовых ведомств», — написал глава ЛДПР. По мнению Жириновского, все остальные люди, которые сейчас защищают Фургала, делают это только в последние две недели.

Партия планирует и дальше участвовать в судьбе Фургала, добавил Жириновский. По его словам, ЛДПР сделает все, чтобы расследование дела было объективным.

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был арестован 9 июля. Его подозревают в организации убийств в начале 2000-х годов, передает Газета Кемерова. После ареста политика в регионе начались массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. Позднее президент России Владимир Путин назначил врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева. Приехав в Хабаровск, он заявил, что не выйдет к протестующим.