Игроки петербургского футбольного клуба «Зенит» уронили Кубок России, празднуя победу над подмосковными «Химками». В результате хрустальная крышка кубка разбилась. Трансляцию со стадиона «Екатеринбург Арена» вел телеканал «Матч ТВ».
Финальный матч Кубка России между «Зенитом» и «Химками» прошел в Екатеринбурге и завершился победой петербургского клуба со счетом 1:0. Единственный гол на 84-й минуте забил Артем Дзюба, реализовавший пенальти, пишет агентство Nation News.
Передавая трофей полузащитнику «Зенита» Магомеду Оздоеву, капитан команды Бранислав Иванович уронил кубок. В результате крышка трофея упала на газон и разбилась перед началом командного фотографирования с трофеем.
Футбольный клуб «Зенит» в четвертый раз в истории завоевал Кубок России по футболу. Также клуб досрочно стал чемпионом России по футболу сезона-2019/20, уточняет «Взгляд».
Ранее футбольный клуб из Екатеринбурга «Урал» проиграл «Химкам» в полуфинале «Олимп — Кубок России». После этого стало известно, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подпишет с Российским футбольным союзом соглашение о развитии футбола в регионе.
«Зенит» так радовался победе в Кубке, что разбил трофей ????— Матч ТВ (@MatchTV) July 25, 2020
Теперь у чаши не хватает крышки ????https://t.co/o6R5LmUk18 pic.twitter.com/je35mVlNpa