Игроки «Зенита» разбили крышку Кубка России, празднуя победу. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хрустальный кубок чемпионата
Кубок России лишился крышки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Игроки петербургского футбольного клуба «Зенит» уронили Кубок России, празднуя победу над подмосковными «Химками». В результате хрустальная крышка кубка разбилась. Трансляцию со стадиона «Екатеринбург Арена» вел телеканал «Матч ТВ».

Финальный матч Кубка России между «Зенитом» и «Химками» прошел в Екатеринбурге и завершился победой петербургского клуба со счетом 1:0. Единственный гол на 84-й минуте забил Артем Дзюба, реализовавший пенальти, пишет агентство Nation News.

Передавая трофей полузащитнику «Зенита» Магомеду Оздоеву, капитан команды Бранислав Иванович уронил кубок. В результате крышка трофея упала на газон и разбилась перед началом командного фотографирования с трофеем.

Футбольный клуб «Зенит» в четвертый раз в истории завоевал Кубок России по футболу. Также клуб досрочно стал чемпионом России по футболу сезона-2019/20, уточняет «Взгляд».

Ранее футбольный клуб из Екатеринбурга «Урал» проиграл «Химкам» в полуфинале «Олимп — Кубок России». После этого стало известно, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подпишет с Российским футбольным союзом соглашение о развитии футбола в регионе.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Юмор Происшествия Общество Спорт

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...