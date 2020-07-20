Свердловский губернатор взялся за футбол после поражения «Урала»

Губернатор посещал первые матчи команды в сезоне Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Евгений Куйвашев подпишет с Российским футбольным союзом соглашение о развитии футбола в Свердловской области, следует из графика губернатора. Документ будет оформлен в пятницу, 25 июля, когда в Екатеринбурге состоится финал Кубка России по футболу 2019—2020 годов, следует из графика главы региона.

Главная футбольная команда региона, ФК «Урал», не будет принимать участие в чемпионате после того, как проиграл со счетом 1:3 подмосковному ФК «Химки». Главный тренер клуба Дмитрий Парфенов после этого ушел в отставку.

В планах Евгения Куйвашева еще два спортивных мероприятия: матч между командами Урал и Локомотив 23 июля и заседание оргкомитета по Универсиаде 20 июля. Традиционные штабы с участием глав муниципальных образования запланированы на вторник и пятницу, заседание правительства губернатор проведет в четверг.

В конце недели Евгений Куйвашев также примет главу Ульяновской области Сергея Морозова, губернаторы подпишут соглашение о сотрудничестве между регионами.