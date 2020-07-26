Школьник сдавал макулатуру и покупал мячи для детских домов и приютов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский школьник Савва Ярыгин, собиравший деньги на спортинвентарь для детских домов и приютов, получил предложение продолжить учебу в футбольной академии Александра Мостового. Об этом сообщил информационный канал Life Shot.

«Рядом с ними был детдом, где дети не имели возможности играть в футбол. Что придумал Савва. Он сделал объявление „Я живу там-то там-то. Пожалуйста, приносите макулатуру. Я эту макулатуру буду сдавать и на вырученные деньги куплю мяч и подарю детям в детский дом“. Александр Владимирович [Мостовой] узнал эту историю. И мы этого молодого человека пригласили сюда», — рассказал порталу представитель академии.

Савва Ярыгин объявил старт своей кампании по сбору макулатуры 20 июня. Уже к концу дня таким образом он заработал 400 рублей, на которые купил и передал в центр «Мать и дитя» два футбольных мяча. О деятельности школьника стало известно капитану сборной России по футболу Артему Дзюбе, который пригласил Савву на ближайший матч.