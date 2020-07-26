Лариса Гузеева ведет шоу на «Первом канале» уже много лет Фото: Юрий Самолыго/ТАСС

Российские СМИ сообщили о том, что актриса и телеведущая Лариса Гузеева якобы станет новой ведущей реалити-шоу «Дом 2». В разговоре с URA.RU Гузеева резко опровергла эти сообщения.

«Лариса Гузеева пришла на „Дом 2“. Звезда составит компанию Ксении Бородиной, Ольге Бузовой», — писала «Комсомольская правда». Сообщалось, что Гузеева якобы согласилась на участие за большие деньги, а шоу с ее участием можно будет увидеть на ТВ с 1 сентября.

URA.RU удалось связаться с Гузеевой. В разговоре с корреспондентом агентства она резко отреагировала на вопрос о «Доме 2» и не подтвердила информацию о том, что будет вести шоу.