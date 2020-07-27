Дмитрий Баранов 27 июля вернулся на работу после двухнедельного больничного Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Задачу по увольнению вице-мэра Екатеринбурга по соцполитике Дмитрия Баранова возложили на начальницу кадрового департамента Елену Хазову, сообщили источники URA.RU в городской администрации. Хотя ранее, по словам собеседников агентства, предполагалось, что этим будет заниматься первый замглавы Екатеринбурга Александр Ковальчик.

«Когда Баранов ответил [мэру Александру] Высокинскому отказом [на предложение уволиться], глава поручил решить этот вопрос Ковальчику. Но, во-первых, он ушел в отпуск, во-вторых, ему это просто неинтересно, поэтому Ковальчик переадресовал поручение Хазовой», — описывает ситуацию инсайдер. По его словам, Хазова начала служебное расследование, чтобы уличить вице-мэра, который был на больничном, в прогулах.

Как писало URA.RU, ранее на чиновника уже составили акт о том, что он не являлся на работу без уважительной причины. «Также утром в понедельник, 20 июля, его кто-то видел в администрации. И Хазова опрашивала подчиненных Баранова, чтобы узнать, что он делал в тот день в мэрии», — рассказал инсайдер. Сегодня Баранов вышел на работу после двухнедельного больничного. Получить его комментарий на момент публикации не удалось. Представитель городской администрации также был недоступен для комментариев.

В июле Баранову, работающему в статусе вице-мэра с декабря 2018 года, предложили уйти в отставку. Ему как куратору здравоохранения пытаются вменить неэффективную борьбу с распространением коронавируса в городе. Чиновник отказался добровольно покидать кресло заместителя и ушел на больничный.