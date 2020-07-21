До выхода Левиной из отпуска обязанности вице-мэра исполняла Екатерина Сибирцева (на фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Следующим вице-мэром Екатеринбурга по соцполитике с большой долей вероятности станет руководитель профильного комитета мэрии Елена Левина, сообщили URA.RU несколько источников в городской администрации, знакомых с ситуацией. С понедельника Левина работает в статусе и. о. вице-мэра, поскольку действующий замглавы города — Дмитрий Баранов — находится на больничном.

Инсайдеры обращают внимание, что, когда Баранов ушел на больничный, а Левина — в отпуск, исполняющим обязанности вице-мэра была начальник департамента образования Екатерина Сибирцева. «Но, как только Левина вышла из отпуска, и. о. назначили ее. Хотя Сибирцева выше по статусу, потому что руководит департаментом. И в чем была проблема оставить ее в роли и. о.?» — отмечают в кулуарах «серого дома».

По информации агентства, Левина всегда заменяет Баранова, когда он уходит в отпуск или на больничный. В пресс-службе городской администрации URA.RU подтвердили, что она исполняет обязанности вице-мэра и сейчас. Баранов, ответственный за борьбу с коронавирусом в городе, отказывается покидать администрацию, несмотря на предложение мэра Александра Высокинского. По мнению чиновника, взявшего больничный, причин для его увольнения нет.

Информация о возможной отставке Баранова впервые появилась несколько месяцев назад. Тогда же источники URA.RU сообщали, что на место вице-мэра могут лоббировать своего человека представители авторитетного бизнеса, занимающиеся школьным питанием (зона ответственности вице-мэра по соцполитике). Однако один из лидеров влиятельной группы в разговоре с агентством заверил, что у нее нет таких планов.

Елена Левина работает в мэрии Екатеринбурга с 2001 года. С 2001-го по 2004 годы она возглавляла комитет по делам молодежи, а в 2004 году она возглавила комитет по связям с общественными организациями и молодежной политике. На посту главы комитета по соцполитике Левина трудится с 2014 года.