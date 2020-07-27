Лидер «Синих ведерок» назвал главную проблему техосмотра в России

Ранее страховщики предупреждали о том, что после карантина всем водителям, которые оформили ОСАГО без техосмотра нужно провести его и сообщить в страховую компанию .

Ужесточение закона о техосмотре в Минэкономразвития объясняют борьбой с мошенниками. С начала года действие аттестатов аккредитации у 332 операторов было приостановлено, а у 195 их окончательно аннулировали, сообщает телеканал 360 .

Вторую причину для сохранения техосмотра легковых автомобилей в России лидер «Синих ведерок» видит в коррупционности самой процедуры.По данным общественника, организации, предлагающие пройти техосмотр, зарабатывают около 40 млрд рублей ежегодно. «Абсолютно уверен, что они делятся. Схема держится на том, что она коррупционная и проплачивает все точки принятия решений», — считает автозащитник.

«Сам по себе техосмотр для легковых автомобилей — бессмысленная процедура, которая не может повлиять на предотвращение ДТП. Поднимался вопрос, что надо оставить [техосмотр] только для грузового и пассажирского транспорта и отдать ГИБДД», — рассказал автоэксперт. По его словам, в России сохраняют техосмотр потому, что страна подписала Венскую конвенцию о безопасности дорожного движения. И власти утверждают, что теперь техосмотр якобы нельзя отменить. «Но это ложь. В конвенции написано, что техосмотр является опциональным», — заключает Шкуматов.

С 27 июля в России вступил в силу закон, который предусматривает штрафы и лишение свободы за прохождение техосмотра автомобилей без аккредитации . Автозащитник объяснил, что поправки касаются именно операторов технического осмотра, а рядовых водителей закон никак не касается. Более того, сам техосмотр — уже ненужная процедура.

Ежегодный техосмотр легковых автомобилей — ненужная процедура, а ужесточать закон о его нелегальном прохождении бессмысленно. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился лидер общественного движения «Синие ведерки», защитник прав автомобилистов Петр Шкуматов.

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