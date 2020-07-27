26 июля 2020

За нелегальный техосмотр россиян будут сажать в тюрьму

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер проверил готовность к вводу в эксплуатацию двух путепроводов. Челябинск, ремонт машины, ваз, капот
Отмечается, что наказание за нелегальный техосмотр поможет бороться с мошенниками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

За прохождение техосмотра автомобилей без аккредитации в России будут штрафовать, заключать под стражу или назначать обязательные работы. Закон вступил в силу с 27 июля.

«Преступление наказывается штрафом в размере до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов», — передает ТАСС. Отмечается, что обязательные работы могут заменить заключением на полгода.

В Минэкономразвития считают, что это наказание поможет бороться с мошенниками. С начала года действие аттестатов аккредитации у 332 операторов было приостановлено, а у 195 они окончательно ликвидировали, сообщает телеканал 360.

Ранее сообщалось, что после карантина всем водителям, которые оформили ОСАГО без техосмотра, нужно провести его и сообщить в страховую компанию. В противном случае страховщики могут заставить виновников ДТП самим покрывать ущерб.

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Политика Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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