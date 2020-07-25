Водителям рассказали, как не остаться без выплат по ОСАГО

Водители должны будут предоставить в страховую документ о техосмотре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

После карантина всем водителям, которые оформили ОСАГО без техосмотра нужно провести его и сообщить в страховую компанию. В противном случае страховщики могут заставить виновников ДТП самим покрывать ущерб, пишут «Известия».

«Если в регионе использования транспортного средства сняты ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции, владелец ТС обязан представить страховщику действующую диагностическую карту», — цитируют «Известия» главу отдела методологии по ОСАГО Егора Светлова.

Водителя заставят выплачивать ущерб, если он не предоставил карту или другое доказательство прохождения техосмотра. Пока нет точного понимания о том, какой документ все-таки удовлетворит страховщиков. Вероятно, водителям достаточно будет просто сообщить о прохождении техосмотра и подтвердить это записью в системе ЕАИСТО. Лучше всего уточнять, какие документы необходимы, в самой страховой компании.