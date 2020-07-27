Врач сборной Украины по футболу умер от коронавируса

Антон Худаев скончался на аппарате искусственной вентиляции легких Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Врач сборной Украины по футболу Антон Худаев умер от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

«Лучшие медики Украины боролись за жизнь Антона до последнего, он находился на аппарате искусственного дыхания. Однако сегодня вечером сердце Антона Евгеньевича не выдержало», — сообщают в пресс-службе. Он умер 25 июля, пишет RT. Доктору было 48 лет. Он умер от поражения 70 процентов легких, передает «Газета.ру».

Более 20 лет Худаев был врачом харьковского футбольного клуба «Металлист», а в 2016 году занимался национальной сборной Украины. В Федерации футбола Украины выразили соболезнования семье Худаева.

Ранее сообщалось, что умер отец бойца Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов. Он был болен коронавирусом. В мае Абдулманап впал в кому, его подключали к экстракорпоральной мембранной оксигенации легких.