Врач сборной Украины по футболу умер от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В перинатальном центре открывается новая госпитальная база для больных коронавирусом. Челябинск, реанимация, ивл, аппарат искусственной вентиляции легких, аппарат ивл
Антон Худаев скончался на аппарате искусственной вентиляции легких Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Врач сборной Украины по футболу Антон Худаев умер от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

«Лучшие медики Украины боролись за жизнь Антона до последнего, он находился на аппарате искусственного дыхания. Однако сегодня вечером сердце Антона Евгеньевича не выдержало», — сообщают в пресс-службе. Он умер 25 июля, пишет RT. Доктору было 48 лет. Он умер от поражения 70 процентов легких, передает «Газета.ру».

Более 20 лет Худаев был врачом харьковского футбольного клуба «Металлист», а в 2016 году занимался национальной сборной Украины. В Федерации футбола Украины выразили соболезнования семье Худаева.

Ранее сообщалось, что умер отец бойца Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов. Он был болен коронавирусом. В мае Абдулманап впал в кому, его подключали к экстракорпоральной мембранной оксигенации легких.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Здоровье Общество Спорт

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...