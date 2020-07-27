Ранее Дмитрий Баранов отказался покидать мэрию по собственному желанию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вице-мэр Екатеринбурга Дмитрий Баранов отстранен от работы, сообщили URA.RU несколько источников в городской администрации. По словам собеседников агентства, соответствующий приказ уже подписан главой города Александром Высокинским.

«Баранова окончательно отстранили от работы. Приказ уже подписан», — сообщил инсайдер. Обязанности Баранова, по информации агентства, исполняет начальник комитета по соцполитике Елена Левина. На момент публикации получить комментарий Баранова не удалось. В пресс-службе мэрии заявили, что «не комментируют слухи» до появления официальных сведений.

Сегодня Дмитрий Баранов вышел с двухнедельного больничного, на который он ушел после того, как ему предложили написать заявление об увольнении по собственному желанию. Пока чиновника не было на рабочем месте, в отношении него составили акт о неявке на работу без уважительной причины.

Баранов работал на посту вице-мэра с декабря 2018-го. До прихода в «серый дом» он несколько лет отвечал за соцполитику в Кировском районе Екатеринбурга. В последнее время, как сообщают источники URA.RU, Баранову, курировавшему здравоохранение, пытались вменить неэффективную работу по борьбе с коронавирусом. Впрочем, сам он отвергал замечания.