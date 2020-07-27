Предполагается, что для строительства объектов недвижимости будет вырублено 230 гектаров леса Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Большой земельный участок (230 гектаров или 2,3 миллиона квадратных метров) на окраине Екатеринбурга, рядом с технопарком «Университетский», будет отдан под строительство жилой недвижимости. По информации агентства, вопрос об изменении статуса участка уже поступил на рассмотрение городской комиссии по землепользованию и застройке. Источники URA.RU сообщают, что проведение операций с данной территорией было санкционировано в конце 2019 года тогда еще вице-премьером Виталием Мутко.

Оператором по данному вопросу является госкорпорация «Дом.рф», распоряжающаяся земельными участками федеральной собственности. В письме компании в адрес мэрии Екатеринбурга говорится, что передача участка под застройку необходима для исполнения президентского указа об увеличении объемов ввода жилья. «Территория земельного участка рассматривается <…> в том числе для жилищного строительства», — указано в документе. Там же отмечается, что застройка на участке будет малоэтажной.

Помимо жилых домов, рядом с «Университетским» должен появиться научно-технический центр «Татищев», включающий образовательный центр УрФУ, лаборатории и инжиниринговые центры. Сейчас участок, о котором идет речь, имеет статус ЦС-2 (зона объектов среднего и высшего профессионального образования и научных комплексов). «Дом.рф» просит мэрию изменить его назначение на Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения).

Сейчас участок, отмеченный на карте, не предназначен для жилой застройки Фото: URA.RU

Этот вопрос, как указано в документе, обсуждался на совещании с участием первого замгубернатора Свердловской области Алексея Орлова и первого вице-мэра Александра Ковальчика в конце мая. На момент публикации получить комментарий представителя Алексея Орлова Галины Уткиной не удалось (она находится в отпуске). Директор областного департамента информполитики Юлия Прыткова отметила, что в силу занятости посещает не все совещания с участием Орлова. В пресс-службу городской администрации направлен запрос на комментарий.

По информации URA.RU, после изменения статуса участка он будет передан под застройку московской строительной компании. Оценивая возможные последствия застройки лесопарковой зоны, источники URA.RU во властных структурах ожидают новых массовых протестов — подобных тем, что были в случае с застройкой Березовой рощи и сквера у Драмтеатра. «„Зеленая тема“ сейчас обострена до предела. И когда мы видим планы по вырубке 200 гектаров леса, это наталкивает на определенные опасения», — поделился городской чиновник. Получить комментарий одного из лидеров городских экоактивистов — руководителя сообщества «Парки и скверы» Анны Балтиной — на момент публикации не удалось.