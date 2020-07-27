Суд приговорил его к ограничению свободы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Екатеринбурге студент колледжа Лев Романов, который смертельно ранил 15-летнюю школьницу, останется на свободе. Таково решение Орджоникидзевского суда Екатеринбурга, передает с места событий корреспондент URA.RU. Парня приговорили к ограничению свободы сроком на 1,5 года.

Ссора между ним и погибшей произошла 5 ноября 2019 года около 10 часов вечера. Лев Романов встретил на улице компанию сверстников, среди которых была пьяная девушка, которая в ходе перепалки обматерила его и ударила его рукой по голове. Следствие пришло к выводу, что из-за этого парень впал в состоянии аффекта.

«Противоправные действия несовершеннолетней, находившейся в состоянии опьянения, вызвали у него состояние внезапно возникшего сильного душевного волнения, — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. — Находясь в состоянии аффекта, вызванным насилием и оскорблениями, он достал из кармана куртки нож и нанес несовершеннолетней потерпевшей не менее одного удара ножом в область жизненно важных органов туловища».

Подсудимый Лев Романов явился на приговор с татуировкой «666» на шее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Известно также, что после этого 15-летняя школьница пришла с ножевым ранением домой и легла спать, не сказав родным, что ее ранили. На следующий день она скончалась в одной из городских больниц.

Главным моментом расследования этого дела, стала переквалификация со статьи 105 УК РФ «убийство» на статью 107 «убийство в состоянии аффекта», что и привело к столь мягкому приговору. Сторона потерпевших с этим не согласна, считая, что Романов совершил хладнокровное убийство.

«Эксперт-психолог не смогла в суде ответить на наши вопросы, чем подтверждаются ее выводы [о состоянии аффекта], кроме показаний самого подсудимого, — заявил журналистом адвокат потерпевших Павел Погорелкин. — Вывод о том, что он был в состоянии отчаяния и страха, ничем не подтвержден. Были двое очевидцев из компании Романова: один (парень) говорит, что никакого конфликта не было, а второй (девушка) — о том, что ситуации страха и физического насилия в отношении Романова не было».

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU