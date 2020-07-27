Курганцы жалуются в Москву на экологическое бедствие

Река Поцелуйка в Каргаполье, куда кожевенный завод сливал токсичные отходы (архивное фото) Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Жители Каргапольского района в Курганской области написали обращение зампредседателя правительства РФ Виктории Абрамченко (копия имеется в ред.). Ей, как куратору нацпроекта «Экология» общественники пожаловались на работу кожевенного завода, который занимается токсичным производством. О своей борьбе за экологию, которая продолжается 10 лет, URA.RU рассказал местный житель Сергей Незнаев.

«Предприятие разбрасывает мездру [отходы животных] в районе. Хромсодержащие яды, как мы подозреваем, они сливают сейчас в пожарные емкости. При этом ни в Курганской области, ни в соседних регионам эти канцерогенные отходы не утилизируют. Они сливают их в Кургане в канализационные стоки», — отметил Незнаев.

Он уточнил, что противники работы кожевенного завода «Alex& Ir» были вынуждены обратиться в Москву. Официально активисты получают ответы, что завод не работает. При этом они лично возили чиновников и показывали, что предприятие функционирует ночью.

«Вопиющее отношение к жизням и здоровью граждан влечет за собой попытки дестабилизации общественно-политической обстановки в виде массовых акций гражданского неповиновения и перекрытия федеральных трасс», — написали курганцы в обращении в правительство РФ.

Незнаев акцентировал, что экологическая ситуация плачевная. Ранее кожевенный завод сливал отходы с хромом в силосные ямы. Суд обязал завод вывести отходы. Но, по мнению активистов, должного наказания предприятие не понесло. «Все это проникло в землю и подземные воды. Ущерб природе не считали. У нас в районе смертность вдвое превышает рождаемость. Умирают не старики. Мы просим об одном, чтобы кто-то вмешался независимый», — пояснил местный житель.

Глава Каргапольского района Сергей Князев прокомментировал URA.RU, что к нему на прием приходили общественники. Предприятие относится к объектам I категории — оказывающее значительное негативное воздействие на окружающую среду и его работа относится к федеральному надзору. «В рамках тех лабораторных исследований, которые проводились, превышение предельно допустимых выбросов не обнаружено. Мы ссылаемся на ту информацию, которую нам предоставляют. Фактов выбросов или слива отходов нет», — пояснил глава района. Получено ли обращение общественников в правительстве РФ оперативные комментарии в пресс-службе получить не удалось, направлен запрос.

Споры из-за вредного производства идут с момента запуска завода в 2010 году. Сначала он сливал ядовитые отходы в речку Поцелуйка, что обернулось масштабным загрязнением и гибелью рыбы. Затем предприниматели Ионины стали незаконно сливать токсичную жижу в два пруда-накопителя (силосные ямы), расположенные на территории поселка рядом с водозабором. При этом жилые дома находятся на расстоянии 42 метров от предприятия.